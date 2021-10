Lutto nel napoletano: addio a suor Celia

Lutto a Caivano per la morte di suor Celia che per tanti anni è stata al servizio della comunità. A dare l'annuncio della sua scomparsa è stato don Maurizio Patriciello, parroco al Parco Verde: "Suor Celia è morta, in Spagna. Il Signore l’abbia in gloria. Grazie, Signore, per la sua vita, la sua vocazione, la sua missione. Grazie per gli anni che ha donato alla nostra comunità di Caivano. Riposa in pace, suor Celia. Padre Maurizio Patriciello".

Lo stesso don Patriciello, poi, fa sapere che domani, giovedì 7 ottobre, alle ora 19,00, sarà celebrata una Messa di suffragio per l'anima dell'amata consacrata.