Addio a suor Camilla: uccisa dal Covid

Lutto nel convento delle Suore Addolorate a Torre del Greco: suor Camilla è morta nel sonno. Aveva 80 anni ed era risultata positiva al Covid dallo scorso 3 novembre. Pare avesse problemi cardiologici e fosse diabetica, un quadro clinico che l’ha resa soggetto a rischio ma non presentava sintomi tipici del Coronavirus. Tanti sono i messaggi di cordoglio, Suor Camilla era molto conosciuta e amata in città anche perché insieme alle sue consorelle era sempre accanto ai più deboli e aveva dato conforto e sostegno alle famiglie durante la prima ondata della pandemia.

All’interno del convento c’è un’altra suore positiva, mentre è attesa per il risultato dei tamponi eseguiti su altre cinque suore. Una situazione che genera preoccupazione in città dal momento che il convento si occupa anche del recupero di minori a rischio nel quartiere cittadino. A Torre del Greco nelle ultime 24 ore sono saliti a 48 i casi accertati, per un totale di 595.