Lutto per il consigliere Di Fenza: "Eri bella e gioiosa. Grazie di tutto"

Lutto per il consigliere regionale Pasquale Di Fenza che piange l'amata suocera. A darne notizia è lo stesso Di Fenza che sui social ha scritto: "Voglio ricordarti così, BELLA e GIOIOSA come eri, anche perché con te bastava poco per ridere e divertirsi, eri quella che seminava solo pace ed Amore. Non smetterò mai di ringraziarti per TUTTO ciò che hai fatto per i miei figli Francesco e Lucrezia, ANZI I TUOI FIGLI, a differenza mia che li vedevo solo per poche ore tu li hai cresciuti.

Ho fatto tutto ciò che erano le mie forze, ma purtroppo ho dovuto arrendermi a nostro Signore Gesù Cristo che ha deciso di portarti con lui in Paradiso tra gli Angeli. Ciao suocera, Buon viaggio e proteggi da lassù i tuoi figli Marina e Giuseppe, i nipoti Francesco, Lucrezia, Umberto, Alfredo, Riccardo e Siria, e tutti noi

A tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto potranno recarsi il giorno 20 Giugno 2023 alle ore 11,00 presso la Chiesa Santa Maria di Costantinopoli (Zona Ospedaliera)".