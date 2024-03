Grave lutto per Nancy Coppola: "Donne come te non ne faranno più"

Un grande lutto ha colpito Nancy Coppola. La nota cantante neomelodica ha perso la suocera. L'annuncio è arrivato dalla stessa Nancy con una storia su Instgram. La signora Concetta aveva 66 anni. “Stamattina ci ha lasciato mai suocera. Una donna meravigliosa”, ha scritto Nancy.

In un'altra storia, invece, ha condiviso una foto del suo matrimonio scrivendo: "Suocera come voi non ne fanno più". I funerali della signora Concetta si sono tenuti questa mattina nella parrocchia dell’Immacolata in via Ferrante Imparato, a San Giovanni a Teduccio.