Il Covid continua a fare vittime: Stefania muore a 52 anni

Lutto a Napoli per la morte di Stefania Sacco. La 52enne, nota commerciante dell'Arenella - dove gestiva un'ottica -, è lìennesima vittima del Coronavirus in città. La sua scomparsa ha gettate nello sconforto parenti e amici che, in queste ore, la ricordano con numerosi messaggi social.

"Sono distrutta! Nulla poteva cambiare da un giorno all’altro… il 2022 inizia peggio degli ultimi giorni del 2021. Saraí l’Angelo piu bello del Paradiso con il tuo meraviglioso sorriso. Rip in pace Stefy. Maledetto Covid-19", scrive Maria.

O, ancora, c'è il toccante messaggio di Pietro: "Ti conosciamo da tanti anni, già prima che ti sposassi; la tua serietà, la tua professionalità, la tua spiritualità, il tuo amore per la bibbia "Parola di Dio", il tuo esempio di fermezza, di grande amore per il prossimo, di fermezza nella fede ci hanno strabiliato e ci hanno indicato il senso della vita che tutti dovremmo avere.

Ora sei nella presenza di Dio e sei SUA FIGLIUOLA, riscattata col Suo sangue, salvata per grazia da Gesù. La nostra certezza è di riincontrarti tra non molto tempo alla presenza di Dio col diritto di essere Sua figliuola, riscattata e salvata. A presto Stefania, il Signore Consoli i cuori dei tuoi familiari e di noi, tuoi fratelli e sorelle in Cristo che ti hanno apprezzato e Conosciuto, per quella che sei: UNA CRISTIANA CREDENTE SALVATA PER GRAZIA".