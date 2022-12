Lutto per la scomparsa di Stefania: "Una pianista di grande talento"

Si è spenta Stefania Bertucci, docente di pianoforte del conservatorio San Pietro a Majella. Il Presidente il Direttore tutto il corpo Docente e il Personale T.A. partecipano al dolore della famiglia e del suo capostipite il Maestro Massimo Bertucci. I funerali si terranno domani 9 dicembre alle ore 15 alla Chiesa del Buon Consiglio in via Girolamo Santacroce.

Tanti i messaggi per lei anche sui social. Carlo, ad esempio, scrive: "Sarà uno strano gioco del destino. Un'anno fa ci lasciava Loredana Marino docente del Conservatorio di Napoli nonché mia docente. Oggi a distanza di un anno ci lascia Stefania Bertucci anche lei docente presso il San Pietro a Majella.

La cosa mi colpisce ancora di più perché io e Stefania avevamo cominciato quasi insieme lo studio del pianoforte. Siamo stati insieme in classe di composizione. Io ero e sono legato a suo padre, nonché a suo fratello Aurelio. Per me è un dolore grande, è una parte della mia generazione che ci lascia. Voglio ricordarti così. Gioiosa e sorridente. Buon viaggio".