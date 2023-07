Si tuffa in acqua ma si sente subito male: turista napoletana muore in Calabria

Una donna di 83 anni è morta mentre si trovava in vacanza a Diamante in Calabria. L'anziana di Castellammare di Stabia stava facendo il bagno in mare quando improvvisamente si è sentita male.

Soccorsa dai bagnanti, è apparsa subito in condizioni critiche. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

Fatale probabilmente un infarto fulminante.

Si tratta della seconda persona di Castellammare di Stabia morta in queste ore in vacanza.