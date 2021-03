Morte cerebrale per Sonia Battaglia: era entrata in coma pochi giorni dopo il vaccino

Sono peggiorate in maniera irreversibile le condizioni di salute di Sonia Battaglia, la 54enne ricoverata in terapia intensiva all'ospedale del Mare. La conferma viene, dura come un macigno, da Raffaele Conte, figlio di Sonia Battaglia: "Mia madre è morta", dice a NapoliToday. Non aggiunge altro. Troppo il dolore. Raffaele ha sperato fino all'ultimo che i medici dell'ospedale del mare riuscissero a strappare sua madre al coma in cui era piombata. E' in corso in ospedale l'accertamento di morte con criteri neurologici, come da protocollo.

Il primo marzo Sonia si era sottoposta al vaccino AstraZeneca, lotto ABV5811, poi ritirato in tutta Italia. Inizialmente non aveva accusato particolari problemi, ma ma nei giorni successivi le sue condizioni erano via via peggiorate. Al momento non è stata provata alcuna correlazione tra la dose somministrata e l'emorragia cerebrale che l'ha colpita, seguita poi anche da un infarto, ma i familiari della donna chiedono da giorni la verità.

Il dolore dei figli e del marito

Due giorni fa i due figli di Sonia e il marito avevano rilasciato alcune dichiarazioni dinnanzi all'ingresso dell'Ospedale del Mare sulle condizioni della madre: "I medici stanno indagando su eventuali patologie pregresse che poteva avere, ma finora è stato escluso tutto. Noi siamo convinti che sia qualcosa scaturito dal vaccino viste le ultime scoperte. Ovviamente nessuno per ora può confermare questa nostra tesi, che non viene comunque neppure esclusa. Mia madre era una donna sana, che non aveva problemi di salute. E' stata colpita inspeigabilmente da multi-trombosi", erano state le parole di Raffaele, che aveva anche lanciato un appello a chiunque potesse salvare la madre magari con qualche cura sperimentale.