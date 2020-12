Lutto alla Sanità: un terribile male si porta via Sofia, 13 anni

Sofia aveva 13 anni. Ha lottato fino alla fine, ed era da anni che lo faceva. Ma il terribile male di cui era affetta alla fine ha avuto la meglio.

La notizia della morte della ragazzina, la cui vicenda nella zona della Sanità era molto nota, è rimbalzata sui social, in particolare sulla pagina Facebook 'Sei del Rione Sanità se...'. Lì gli stessi amministratori sono intervenuti per sottolineare il loro cordoglio: "Lo staff pagina, si stringe al dolore delle famiglie M. e P., per la scomparsa della loro figlia di soli 13anni, purtroppo affetta da un male incurabile".

Tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia, sconvolta dalla tragedia che l'ha colpita.