Muore per uno shock anafilattico dopo una tac: addio a una 44enne

È morta al Pronto soccorso per uno choc anafilattico dopo una Tac. È accaduto all'ospedale di Ragusa, dove ha perso la vita una donna di 44 anni, Federica Borrometi. Aperta una inchiesta.

La donna, originaria di Napoli, si era presentata in ospedale per dei dolori lancinanti ai denti. Dopo una Tac, con il mezzo di contrasto, la donna è andata in choc anafilattico. Avviata anche una indagine interna all'ospedale.

La 44enne era rimasta molto legata alla sua città e l'ultima sua visita risaliva al mese scorso quando era tornata per festeggiare lo scudetto del Napoli di cui era tifosissima.