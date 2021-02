Lutto a scuola, muore collaboratrice scolastica per Covid: "Tanto amata e dolce"

E' morta Pina Cimmino. Era in terapia intensiva

Si era ammalata di Covid finendo in terapia intensiva. Oggi è arrivata la notizia del decesso di Pina Cimmino, collaboratrice scolastica del liceo ‘De Carlo’ di via Marchesella.

Tanti i messaggi per ricordarla. Riportiamo quello del liceo Scientifico Linguistico Statale "Agostino Maria De Carlo" in cui lavorava: "L’intera comunità del liceo De Carlo piange con grande dolore la scomparsa dalla cara signora Cimmino Pina. Siamo vicini alla sua famiglia per la straziante scomparsa della loro amata e dolce Pina. Mancherà a tutti noi". La Preside Carmela Mugione.