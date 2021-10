Morta dopo uno scippo: dramma per la moglie del velista Panada

Uno scippo a Posillipo si è trasformato in una tragedia. Annamaria Malangone, 80enne vedova del velista Beppe Panada è morta a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute dopo tentativo di furto con strappo ai danni della figlia avvenuto la settimana scorsa. Toccherà alla magistratura stabilire se c'è una connessione tra i due eventi ma nelle ultime ore è stato fermato l'aggressore che ha provocato il ferimento dell'anziana la settimana scorsa. Giovedì scorso, intorno alle 11 e 30 la donna stava passeggiando tra via Manzoni e via Porta Posillipo insieme alla figlia Carlotta.

Si avvicinò loro un uomo che provò a scippare quest'ultima della borsa. Ne nacque una colluttazione in cui ad avere la peggio fu l'anziana che venne spinta a terra. L'80enne battette la testa e si fratturò un braccio e il femore. Lo scippatore si diede alla fuga senza bottino. Sul posto arrivarono i sanitari del 118 che portarono la Malangone al Fatebenefratelli dove venne curata. Dopo qualche giorno l'anziana venne dimessa. Le sue condizioni, però, peggiorarono e fu necessario un nuovo ricovero. Arrivarono ancora le dimissioni ma l'anziana improvvisamente è morta nella sua abitazione a seguito di un malore tre giorni fa.

La magistratura ha ordinato il sequestro della salma e gli agenti del commissariato Posillipo si sono messi immediatamente sulle tracce dell'autore dello scippo identificandolo e arrestandolo. Adesso è in attesa della convalida del fermo disposto dalla procura di Napoli. Bisognerà capire se all'arrestato verrà contestato il delitto di omicidio a seguito di un altro reato. Un'accusa molto più dura rispetto a quella di furto con strappo. Solo i periti della procura potranno stabilire se la morte dell'anziana sia avvenuta a seguito dell'aggressione subita insieme alla figlia. Annamaria Malangone era la moglie del velista Beppe Panada, morto nel 1986 a seguito di un naufragio.