Investita da un Suv pirata all'uscita dalla discoteca: muore 21enne del centro storico

Due incidenti stradali gravissimi nelle prime ore del mattino a Napoli. Nel primo una 27enne di Fuorigrotta è stata travolta da un'automobile in via Leopardi, sotto casa, al rientro da una serata con le amiche. Le sue condizioni sono gravissime, è attualmente ricoverata all'ospedale San Paolo.

Il secondo si è verificato qualche ora dopo, precisamente alle 6.30 del mattino, a Cavalleggeri. Quattro amiche escono dal noto locale di Coroglio, il Riva, salgono su una Fiat Panda per tornare a casa. Dopo pochi metri la proprietaria del veicolo chiede alla conducente di fermarsi, sempre su via Cattolica, poiché valuta di essere in condizioni migliori per condurre il veicolo. Scende dall'auto, non fa in tempo a rientrarvi quando viene investita da un Suv di grossa cilindrata, che la uccide sul colpo. Il Suv si dilegua, non prestando soccorso.

Indagini per individuare il pirata della strada

La ragazza investita, Sara Romano, 21 anni residente nel centro storico di Napoli, è deceduta sul posto. La municipale intervenuta per prestare assistenza e procedere ai rilievi di rito, ha avviato le indagini per identificare il veicolo in fuga, a tal fine si stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona e si stanno ascoltando i testimoni.

