Addio a Sara: la 18enne è morta dopo tre mesi di agonia

Sara Ricciardiello è morta. La giovane di Calvizzano è morta dopo circa tre mesi agonia. Sara, che a breve avrebbe compiuto 19 anni, rimase gravemente ferita in un incidente lo scorso giugno. Soccorsa, la giovane era stata trasportata al Cardarelli dove era ricoverata in coma farmacologico e dove si è spenta questa mattina.

Nell'incidente, avvenuto a Licola, rimase vittima anche un altro ragazzo. In questi mesi sono stati diversi gli appelli per Sara che aveva bisogno di sangue. I medici le hanno provate tutte, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Il corpo, su richiesta della Procura, è stato sequestrato. Si attende di conoscere la data dei funerali.