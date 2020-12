Tragedia in ospedale, muore bimba di 7 anni a Napoli

Non ce l'ha fatta la piccola Melissa. La bimba di 7 anni era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e ricoverata al Santobono Pausilipon. Negli ultimi giorni le sue condizioni però si sono aggravate, fino alla morte sopraggiunta due giorni fa.

"Un altra immane tragedia, ha colpito la Comunità di Candida. La piccola Melissa, una bellissima e dolcissima Bimba, è volata in cielo. Ora starà giocando tra gli Angeli. Che Dio ti abbia in gloria. Il Sindaco è l'Amministrazione Comunale, nell'esprimere la propria VICINANZA ed il proprio cordoglio ai genitori, al fratellino, ed a Tutti i famigliari, proclama per Mercoledi 23 dicembre, giorno in cui si svolgeranno le esequie, LUTTO CITTADINO", è il post pubblicato dal sindaco di Candida, Fauso Picone (come riporta AvellinoToday).