Quartiere in lutto per la morte della maestra Sabina: "Persona generosa e sempre sorridente"

Lutto a San Pietro a Patierno per la prematura e improvvisa scomparsa della professoressa Sabina Trezza. L'annuncio della sua morte è stato diffuso dalla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo "Oriani - Guarino", Tiziana Buono.

"Purtroppo devo dare una notizia che non avrei mai voluto. Ieri sera è mancata la prof.ssa Sabina Trezza. La voglio ricordare come la prima persona che mi ha scritto per darmi il benvenuto, come una prof.ssa sempre attenta ai suoi alunni, genorosa, sorridente, altruista e veramente tanto disponibile . Tutta la comunità educante del nostro Istituto si compatta per accompagnarla nella Luce del Signore, a lei tanto cara.

Siamo tutti sconvolti dalla notizia. Chiedo di offrirle una preghiera e un segno di cordoglio. Mi mancheranno le tue lunghe telefonate di confronto dove si parlava sempre dei tuoi alunni. Ciao Sabina, rimarrò sempre la tua sorella minore, come amavi chiamarmi. La dirigente scolastica", recita il messaggio.