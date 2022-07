Lutto in città, Rubina uccisa da un brutto male: "Nonostante tutto sei stata una donna forte"

Lutto a Tufino e Visciano per la morte di Rubina Corbisiero. RUbina, 46 anni, lottava contro un brutto male dal 2019. La sua grande voglia di vivere l'ha aiutata molto nel combattere la malattia, ma purtroppo alla fine si è dovuta arrendere alla stessa. Rubina, che lascia marito e figli, viene ricordata come una persona solare, sempre disponibile con tutti.

Tanti i messaggi per lei sui social. Tra questi c'è quello di don Alonso: "Mi hai insegnato con la tua testimonianza di vita, che nonostante le prove che toccano la nostra esistenza solo la fede ci fa rimanere in piedi. Ci siamo trovati tante volte, il tuo sorriso sempre aperto, il tuo cuore pieno d'amore e colmo di tanta speranza, nonostante questa battaglia sei stata una donna forte, c'era Gesù nel tuo cuore. Mi dispiace tantissimo non vederti mai più sorridere e prenderci il caffè insieme, ma mi hai lasciato una lezione di vita: "Anche se veniamo toccati dai nostri limiti, Gesù colma ogni nostra tristezza e solleva tutti i dolori". Il tuo sorriso lo porterò sempre nel mio cuore. Prega per tutti noi che umanamente rimaniamo addolorati, ma con la fede certa che sei già affianco di Colui che hai tanto amato su questa terra, Cristo Gesù. Ti voglio bene e arrivederci in paradiso".