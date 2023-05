Giovane mamma uccisa da un brutto male: "Donna coraggiosa. Hai combattuto fino alla fine"

Lutto a Casalnuovo per la prematura scomparsa di Rossella Papagiovanni. La giovane moglie e mamma è stata uccisa da un brutto male. La notizia della sua morte ha gettato nel dolore e nello sconforto l'intera comunità cittadina che in queste ore si stringe con affetto alla famiglia. Tanti i messaggi per lei anche sui social.

"Non mi sembra ancora vero ti porterò sempre nel mio cuore Tu mamma e donna coraggiosa e combattente fino all all'ultimo Il tuo dolce ricordo rimarrà un grande esempio di quanto sia importante il dono della vita Ora veglia suoi tuoi figli ed i tuoi cari Ciao", ha scritto Imma. Rossella, come detto, lascia il marito e due figli piccoli.