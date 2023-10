E' morta Rosetta, la sorella del boss Raffaele Cutolo

Si è spenta a Ottaviano Domenica Rosa Cutolo, meglio conosciuta come Rosetta. La sorella maggiore del boss della NCO, Raffaele Cutolo, aveva 89 anni. Nel corso delle lunghe detenzioni del fratello, aveva diretto il clan gestendone gli introiti economici. Ha vissuto per lungo tempo nel Palazzo Mediceo di Ottaviano, edificio del XVI secolo con 50 camere e un grande parco. Secondo il piano di Raffaele Cutolo, una volta liberi, gli affiliati inviavano a Rosetta un'offerta in denaro. Quest'ultima impiegava tali risorse per creare un vincolo di fedeltà tra gli affiliati.

La latitanza

Imputata in diversi processi, il 12 settembre 1981 scampò all'arresto quando la polizia fece irruzione nel castello mediceo di Ottaviano, in cui era in corso un vertice con esponenti della Nuova Camorra Organizzata. Presente anche un esponente della Dc. Da allora si dette alla latitanza. Più volte sfuggita alla cattura si costituì nel 1993 per scontare 9 anni e 7 mesi per associazione mafiosa. Conclusa la pena detentiva tornò a vivere ad Ottaviano, fino alla sua morte avvenuta oggi.

Curiosità

Grande appassionata di teatro, ricoprì in carcere il ruolo di Filumena Marturano in uno spettacolo organizzato tra le detenute.