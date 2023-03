Rosanna uccisa da un brutto male a 32 anni: lascia il marito e un figlio piccolo

Lutto a Quarto per la prematura scomparsa di Rosanna Di Gennaro. Rosanna è stata uccisa da un brutto male a soli 32 anni. La notizia è subito circolata in città e in tutto il Napoletano, lasciando nello sconforto quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla. Oltre alla comunità cittadina - che in queste ore si stringe alla famiglia della giovane-, la piangono anche il marito e il figlioletto. I funerali si terranno domani, 25 marzo, presso la chiesa Santa Maria di Quarto.

Tra i tanti messaggi comparsi sui social c'è quello di Manuel Ruggiero: "Come medico di emergenza vedo spesso la morte, in tutte le sue forme, ogni volta provo dolore per una mia innata sensibilità, ma stasera è stata più dura del solito……quelle foto sulle mura di quella camera risalenti ad Agosto 2022 dove tu eri ritratta sorridente ,solare e spensierata insieme a tuo figlio di appena 2 anni stonavano con il tracciato piatto dell’ECG. Abbiamo fatto di tutto per salvarti ma, come lo chiamano tutti, “il brutto male” ti ha portato via. Riposa in pace".