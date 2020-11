Sgomento e tristezza, si è spenta Rosa Franco: "Girava anche di notte per aiutare i clochard"

"Tristezza, dolore, sgomento per la scomparsa di Rosa Franco. Donna di estremo valore, che ha dedicato la sua vita agli ultimi, con la cooperativa sociale il Camper. Girava anche di notte, per assistere clochards e senza fissa dimora. Tante volte ci siamo sentiti anche per il mio ruolo istituzionale, ed era sempre attenta e disponibile. Una morte dovuta all' invincibile cancro che ha distrutto una luminosa vita. Piange il nostro quartiere, piange Napoli".

E' il post di cordoglio pubblicato da Pino De Stasio, consigliere comunale e proprietario del bar 7Bello, per ricordare Rosa, molto nota nel quartiere per il suo impegno in favore dei più deboli.