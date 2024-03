Roberta Stella uccisa da un brutto male: addio alla sindacalista della polizia locale di Napoli

Addio a Roberta Stella, la storica sindacalista del Csa di Napoli, rappresentante del sindacato della Polizia Locale. Nata a Napoli ma avellinese di adozione, Roberta lascia un vuoto profondo nelle vite di molti. È deceduta all'età di soli 48 anni, strappata alla vita da una malattia implacabile. Roberta era conosciuta e apprezzata da tutti per la sua dedizione alla divisa, la professionalità, l'umanità e la straordinaria competenza. Lascia il marito, un figlio, i genitori, la sorella, il fratello, il piccolo Ciro, il suo amato cagnolino e altri due cani che aspettavano il suo ritorno ogni fine settimana.

La sua prematura scomparsa è una perdita devastante per il Corpo della Polizia Municipale e per la comunità di amici di Napoli e Avellino che tanto l'amavano. Floriana Guerriero, sua cara amica, la ricorda così sui social: "Porteremo sempre con noi il tuo sorriso sincero, la tua anima bella, il coraggio e la passione per la vita che trasmettevi a tutti. Le tue battaglie per i diritti e il tuo orgoglio per la professione ci hanno insegnato tanto".

Anche i colleghi la ricordano commossi: "Roberta Stella è stata un punto di riferimento umano e sindacale per centinaia di lavoratori. Viveva al servizio degli altri, senza sosta, anche nei giorni festivi. Ha introdotto nel panorama sindacale napoletano valori come l'amicizia, la bontà e l'amore, che saranno la sua eredità umana e politica. Lascia un vuoto immenso nel cuore di tutti i lavoratori del Comune di Napoli, che si sentiranno più soli senza di lei".

"Per la famiglia del Csa - si legge nella nota del sindacato - è una perdita tanto dolorosa quanto incolmabile ma anche a livello nazionale la ricorderemo per il notevole contributo di idee che ha portato nel corso della sua brillante carriera sindacale. Mai aveva perso il suo splendido sorriso e la sua voglia di fare. Fino all'ultimo ha combattuto per difendere i diritti dei lavoratori, dimostrando sempre grande competenza, lucidità e un'incredibile forza d'animo"