Lutto nel quartiere: addio a "Rituccia a' macellaia"

Lutto a San Pietro a Patierno per la morte di una storica commerciante del quartiere. L'intera comunità piage, infatti, la signora Rita Marotta, per anni alla guida di una storica macelleria. La signora Rita, conosciuta da tutti come Rituccia a' macellaia, si è spenta a 89 anni. Il triste annuncio è stato dato dai figli, il fratello, i nipoti e gli altri parenti. L'ultimo saluto ieri nel Santuario Eucaristico "San Pietro Apostolo" in piazza Guarino. Sono tanti i messaggi per lei, anche sui social.