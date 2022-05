Lacrime e dolore per la morte di Rita: aveva solo 38 anni

Lutto a Monte di Procida per la morte di Rita Ramaglia. Rita è mancata all'affetto dei suoi cari a soli 38 anni. Lascia nel dolore, tra gli altri, il marito e i figli. Tra i tanti messaggi di cordoglio, per la sua scomparsa, c'è quello del sindaco di Monte di Procida, Peppe Pugliese.

"Proprio oggi in una ricorrenza così sentita e felice per tanti,dei bambini hanno perso la loro giovane mamma, e Monte di Procida ha perso una sua figlia. Esprimo profondo cordoglio a nome mio personale e della Comunità montese per la tragica scomparsa della 38enne Rita Ramaglia. Un abbraccio affettuoso e commosso alla mamma e al papà, al marito e ai figli,ai fratelli ed a quanti l’hanno conosciuta ed amata", ha scritto il primo cittadino.