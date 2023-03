I Quartieri Spagnoli piangono la "regina" della pizza fritta: addio a "Rituccia a pizzaiola"

Lutto ai Quartieri Spagnoli per la morte prematura di Rita Presutto. La signora Rita, 65 anni, era conosciuta come "Rituccia a pizzaiola". Nel cuore del quartiere, infatti, dal 2019 gestiva una pizzeria che era diventata una vera e propria istituzione in zona, soprattutto per la pizza fritta. I funerali si terranno oggi nella chiesa di Santa Maria del Carmine alla Concordia.

Per la signora Rita - che qualche anno fa ha perso il figlio 12enne - sono tanti i messaggi anche sui social. Tra questi c'è quello del nipote Dario: "Alla zia che mi capiva guardandomi negli occhi, che mi leggeva nel cuore. A lei che raccontavo tutti i miei sogni e che me li decifrava tutti. Buon viaggio zia mia, cammina mano nella mano con Diego, tuo figlio, e tua madre. Ti amo tanto zia“.