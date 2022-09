Addio al comandante della Municipale: è morta Rita Bonagura

Si è spenta Rita Bonagura, comandante della polizia municipale di Poggiomarino. Lutto in città e tanti i messaggi di cordoglio per ricordarla.

Tra questi citiamo quello del sindaco Maurizio Falanga: "Purtroppo oggi ci ha lasciati la nostra Comandante Rita Bonagura. Una notizia che non avremmo mai voluto avere. Se ne va una professionista di elevato spessore la cui tenacia ha rappresentato tanto per il nostro Comune. Ricorderò per sempre in particolare gli ultimi due anni di costruttivo confronto durante la mia amministrazione, dove attingevo dalla sua enorme esperienza. Un abbraccio a Ludovica e a tutta la famiglia Bonagura. Grazie Rita. AdDio".