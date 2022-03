Rita uccisa da una rara malattia: aveva solo 17 anni

Lutto a Caivano per la morte di Rita Angelino. La 17enne, molto amata in città, è stata portata via all'affetto dei suoi cari a soli 17 anni. Ieri l'ultimo saluto nella chiesa di San Pietro Apostolo, con l'intera comunità cittadina che si è stretta al dolore della famiglia.

Dolore anche sui social dove tanti messaggi di cordoglio sono stati condivisi. Uno di questi recita: “Sarai sempre il mio angelo piccola Rita. Tvb, la tua maestra Mi stringo forte al dolore della famiglia“. Oppure: “Alla famiglia Angelino, vogliamo esprimere le più sentite condoglianze per la perdita della cara e dolce Rita, una nostra storica ed affezionata paziente. Ci mancherà tanto“.