Lutto in città per l'improvvisa morte di Raffaella: lascia il marito e due figli piccoli

Lutto a Villaricca per la prematura e improvvisa scomparsa di Raffaella D’Alterio. La 47enne sarebbe stata uccisa da un ictus dopo un pranzo di famiglia. Raffaella era una nota dipendente presso la ditta di pulizie del Comune.

La 47enne ha prima accusato un forte mal di testa, poi ha chiesto aiuto, ma ogni tentativo di salvarla è stato inutile. Raffaella lascia il marito e due figli piccoli. Tanti i messaggi per lei. Tra questi anche quello di Salvatore Mautone.

"Oggi Villaricca si sveglia con una brutta notizia purtroppo è venuta a mancare Raffaela D'alterio di anni 47 collaborava con il Comune di Villaricca nell'impresa di pulizie. Per tutti noi amici e parenti è sempre stata una persona splendida e molto buona, altruista che amava il suo lavoro e soprattutto la sua famiglia.

Non ho parole sono incredulo per ciò che è successo ogni giorno scambiavamo due chiacchiere e lei aveva sempre una battuta pronta per ridere insieme mi mancherai tantissimo. Adesso sei un angelo del paradiso veglia la tua famiglia, un abbraccio fortissimo ai tuoi figli che hanno avuto questa bruttissima notizia della scomparsa della loro cara mamma", si legge.