Morta Raffaella Carrà: amica di Maradona, lo ospitò in una puntata indimenticabile di Carramba!

Aveva voluto ricordare anche lei, l'anno scorso quando si spense, Diego Armando Maradona. Raffaella Carrà rivelò in un'intervista come era nata la sua amicizia con l'asso argentino.

Da oggi Raffaella Carrà non c'è più. Raffaella Maria Roberta Pelloni (questo il suo vero nome) era nata a Bologna il 17 giugno del 1943. L'indiscussa regina della televisione italiana è stata presente nei palinsesti televisivi del Belpaese dalla fine degli anni sessanta fino ai giorni nostri, riscuotendo peraltro un grandissimo successo anche in Spagna.

La Carrà conobbe Maradona prima ancora che el Pibe venisse in Italia. "Io cantavo in una grande arena a Buenos Aires. Era il 1979. Lui avrà avuto 18 anni - raccontà l'anno scorso al Messaggero - L’arena era piena, non c’era più posto, ma lui tentò comunque di entrare per ascoltarmi. Disse ai poliziotti: ‘Non sapete chi sono io!’. Lessi questa storia il giorno dopo sul Clarin. Per colpa mia Diego aveva passato la notte in guardina”.

L'incontro più famoso tra la diva e l'asso argentino è quello del 1998 a Carramba!, del quale pubblichiamo il video.