Lutto in città per Raffaela: la giovane mamma uccisa da un brutto male

Lutto a Sant'Antonio Abate per la prematura scomparsa di Raffaela Mudu, giovane mamma. Raffaela è stata uccisa da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Tanti i messaggi per lei pubblicati in queste ore, anche sui social.

"Il tuo sorriso è il nostro regalo"

In un gruppo social cittadino, Annalisa ha scritto il seguente gruppo: "Mai ti dimenticheremo, sarai sempre nei nostri pensieri e ogni giorno ci mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, l’amore che ci hai donato. La tua più grande eredità sarà l’amore che ci hai donato.

Lo sguardo verso l’alto e il cuore pieno di tenerezza perché tu non sei più fisicamente qui con noi. Non lasci la mente nemmeno per un giorno. Oggi sul nostro volto c’è una lacrima in più che ci sforzeremo di trasformare in sorriso, perché tu non avresti voluto vederci tristi Il tuo sorriso è il nostro regalo più bello. Continueremo ad amarti incessantemente.

Persona buona e onesta. La tua assenza sarà per noi tristezza senza fine. Sei andato via ma in realtà non ti abbiamo perduto. Ora sei vicino al Signore e splendi nella luce di Dio".