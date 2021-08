Lutto nel napoletano: addio a Pupetta, la regina delle graffe

Tanti i messaggi social che in queste ore sono stati scritti per ricordarla

Lutto a Castellammare di Stabia per la morte di Pupetta D'Oriano. Pupetta, 88 anni, morta a Ferragosto, era considerata da tutti la regina delle graffe. In migliaia, nel corso del tempo, hanno assaggiato le sue prelibatezze presso la storica sede di via Santo.

Un gran cuore, una grande passione, che fino all'ultimo hanno tenuto Pupetta "ancorata" a quello che era il forno ereditato dalla madre. I figli, che in queste ore la piangono, hanno aperto anche altri punti vendita, ma lei non ha mai voluto abbandonare la sua casa. Un simbolo per tutta la città, insomma, che si è risvegliata con questa pessima notizia.

La notizia della sua morte è stata diffusa, via social, dalla stessa grafferia: "La regina delle graffe è volata in cielo... ciao nonna mia fai assaggiare le graffe a tutti gli angeli".