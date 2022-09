Addio alla professoressa Tonia: "Punto di riferimento per intere generazioni di studenti"

Lutto a Napoli per la morte della professoressa Tonia Olivello. Tanti i messaggi per la sua scomparsa. Tra questi c'è quello di Antonello Perillo, noto giornalista Rai e cugino della professoressa.

"Dolce, generosa, colta come pochi, garbata come solo lei sapeva essere, la professoressa Tonia Olivello è volata in cielo. Amatissima da tutti i suoi cari e da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla, è stata un autentico e sicuro punto di riferimento per intere generazioni di studenti. Per me, una straordinaria cugina… Una delle persone più belle, sensibili, brillanti e intelligenti che abbia mai incontrato e che avrà sempre uno spazio speciale, unico, nel mio cuore", ha scritto Perillo.

L’ultimo saluto domenica 18 settembre alle 13:15 nella Parrocchia di piazza Canneto a Napoli.