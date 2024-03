Lutto in città per la morte dell'amata professoressa Rosa: "Perdiamo una persona dall'animo nobile"

Lutto ad Acerra per la prematura e improvvisa scomparsa della professoressa Rosa Soriano. L'amata docente aveva 65 anni. A dare la triste notizia è l'istituto superiore "Munari" dove prestava servizio: "La comunità scolastica dell’istituto superiore Bruno Munari partecipa al dolore per la perdita della cara collega Professoressa Rosa Soriano, docente dedita al lavoro e alla famiglia".

La notizia ha subito fatto il giro della città e dei social. Tanti, infatti, sono i messaggi per lei. Uno di questi recita: "Addio Rosa, il mondo perde una persona buona e dall' animo nobile, possa tu riposare in pace". O, ancora: "La dipartita della nostra cara collega Rosa lascia un vuoto profondo nei nostri cuori. Donna, mamma e professoressa, ha incarnato la gentilezza e l'eleganza in ogni gesto.

Il suo sorriso luminoso e la sua educazione impeccabile hanno reso ogni momento con lei un'esperienza preziosa. Che il suo ricordo continui a ispirarci ad essere gentili, premurosi e rispettosi, proprio come lei ci ha insegnato. Che possa riposare in pace, sapendo di aver lasciato un'impronta indelebile nelle vite di coloro che ha toccato. Riposa in pace cara Rosa".

I funerali si terranno oggi, mercoledì 6 marzo, nella chiesa di San Pietro in via Calabria, alle ore 15,30.