Operazione di routine si trasforma in tragedia: addio alla prof Iolanda Gentile

Doveva trattarsi di un intervento chirurgico semplice, di routine. Sono però sopraggiunte delle complicanze che hanno aggravato improvvisamente le sue condizioni di salute, fino a portarla alla morte. Così si è spenta Iolanda Gentile, docente del liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, morta a 51 anni. Da tutti conosciuta come Nada, si era recata in una clinica privata della zona e non ne è più uscita.

Sulla vicenda ha aperto un fascicolo la procura di Torre Annunziata che è decisa a fare luce sul caso e capire se ci siano delle responsabilità da parte del personale medico. La notizia ha lasciato senza parole tutto il corpo docente della scuola. La 51enne era un'insegnante di matematica molto apprezzata nella scuola. Lascia quattro figli.