Lutto in città: addio all'amata professoressa

Lutto a Vico Equense per la prematura scomparsa della professoressa Claudia Scaramellino. Un grande lutto che colpisce l'intera comunità, ma anche il mondo politico cittadino. La professoressa Claudia, infatti, è stata anche consigliera comunale. Tutti, però, la ricordano per il suo grande amore per l'insegnamento.

In particolare al liceo scientifico Gaetano Salvemini di Sorrento dove era docente di Lettere. Sono tanti i messaggi per lei, anche sui social. "Ciao Prof. Claudia Scaramellino... Anche se negli ultimi anni ci siamo perse di vista, sono impressi nella mia mente e nel mio cuore i tuoi insegnamenti. Mi aiutasti a preparare l'esame orale di maturità con grande generosità, gentilezza e professionalità..

Ero insicura, timida, preoccupata... E mi dicesti: non devi essere in ansia... Sii te stessa! Il vero esame è la vita, credi nei tuoi sogni e lotta per realizzarli. E così ho fatto... Domani non potrò esserci... Sarò in aula a fare lezione ai miei studenti, e cercherò di dare il massimo, come tu hai sempre fatto con noi. Ciao Prof! Grazie di tutto!", si legge in un post.

O, ancora: "Nel pomeriggio di oggi sono stato raggiunto dalla tristissima notizia della scomparsa della Prof.ssa Claudia SCARAMELLINO. Con lei ho condiviso cinque anni di lavoro come consiglieri di minoranza nel Consiglio Comunale di Vico Equense al servizio della Città e degli elettori. Sono stati anni molto difficili perché eravamo contrastati da una maggioranza numericamente fortissima e non aliena ad atteggiamenti poco rispettosi del ruolo e della dignità delle minoranze.

In quegli anni Claudia ha profuso in tante battaglie, fra cui quella per la istituzione della Commissione Pari Opportunità di cui è stata artefice ed animatrice, o quella per l'acquisizione della SS Trinità a patrimonio comunale, moltissime energie, dimostrando tenacia, forza e caparbia determinazione, come solo una donna di valore e di cultura, come lei era, può dare prova. In alcuni momenti assumeva il ruolo di stimolo del nostro gruppo consigliare, quando notava una certa naturale stanchezza e rassegnazione. Ha svolto il suo ruolo anche con grande passione.

Più volte è stata colta da commozione quando si discuteva di temi determinanti per la nostra Città. Non dimenticherò mai il suo pianto quando si discusse del destino dell'Ospedale di Vico, ricordando la figura del suo amato Papà che di quell'Ospedale è stato una indimenticabile figura storica e professionale. Ciao Claudia, sono stato felice di averti conosciuto e di aver potuto lavorare con te al servizio della Città".