Lutto per la morte dell'amata professoressa: "Ora ha una cattedra in Paradiso"

Lutto ad Afragola per la morte della professoressa Adele Sibilio. La docente, molto amata e ben voluta da tutti, operava nel Rione Salicelle.

Tanti i messaggi per lei sui social. Tra questi c'è quello di Gennaro che scrive: "La Professoressa ADELE SIBILIO ci ha lasciato ora una cattedra eterna l’aspetta in paradiso. La sua bellezza, la sua dolcezza, la sua intelligenza la sua grazia di Donna vera e volato tutto su con Lei.

Ci mancherà tanto sarà difficile sostituirla. Il popolo afragolista sentirà la sua mancanza in un momento particolare per una Citta come Afragola che crede ai valori umani al di la di ogni barriera politica sociale e culturale. Mancherà alle nuove generazioni di uomini e di donne del futuro che verrà. RIPOSA IN PACE mia dolcissima ADELE”.