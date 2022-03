Lutto nel mondo della scuola, addio all'amata preside: lascia il marito e due figli

Lutto a Nola per la morte di Maria Teresa Palmieri, 64 anni, dirigente scolastica dell’ISIS Leone-Nobile per ben 11 anni. La professoressa Palmieri lascia un grande vuoto in tutta la comunità cittadina che ne conserva un ottimo ricordo. A piangerla, insieme a tanti parenti e amici, il marito Alfredo e i due figli.

Tanti i messaggi pubblicati per lei, sui social in queste ore. "Tra noi rimarrà la cordialità immensa ,la stima e l'affetto reciproco di sempre . " Sei un ragazzo speciale , sarai un grande " .Tocca salutare Maria Teresa Palmieri Dirgente Scolastico I.s.i.s Leone- Nobile , una notizia che ferisce la sua scuola , la famiglia e quanti di noi l'abbiamo conosciuta nella sua essenza privata . Buon Viaggio Teresa . Con il cuore vicino alla famiglia Palmieri - Vetrano. Un abbraccio fortissimo al dott.Alfredo e a Danilo", scrive Pellegrino.

O ancora, c'è il messaggio di Enzo: "Non ho parole solo tristezza nel cuore.... Maria Teresa Palmieri Grande Donna, Madre, Docente e Preside. Buon viaggio Prof. ti accolga Dio in Paradiso. Condoglianze alla famiglia R.I.P". Un lungo messaggio di cordoglio è arrivato anche dall'associazione Amiamola: "I componenti dell'associazione Amiamola, presidente, consiglio direttivo ed associati, increduli, piangono la dipartita della carissima Preside Professoressa Maria Teresa Palmieri , Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S "Leone - Nobile" di Nola. Una Donna splendida nell'aspetto, nelle parole e nei gesti, tenace, determinata, sempre allegra, dinamica, semplice, umile, gentile, disponibile ed estremamente professionale. Ammirevole per l'amore che ha profuso per i giovani, riuscendo ad essere una grandiosa guida per docenti ed alunni del Suo istituto.

Le porte della scuola non ce le ha solo aperte, ce le ha spalancate, ascoltando le nostre idee e dandoci sempre consigli utilissimi. Una collaborazione iniziata nel 2017 e proseguita con protocolli di intesa Istituto - Associazione, sugellando un percorso sempre più proficuo. Sua l'idea di coinvolgere l'associazione per permettere ai ragazzi di conoscere le tradizioni e le realtà del territorio, aumentando così l'offerta formativa e le opportunità di crescita culturale. Sua l'idea di far realizzare direttamente dai ragazzi nei laboratori della scuola dei piatti in ceramica dipinti a mano da donare ai maestri di Festa dei Gigli di Nola. Accolse con entusiasmo anche l'idea di far impegnare i ragazzi sulla realizzazione dei loghi delle corporazioni dei Gigli, riponendo massima fiducia in chi operava al progetto "I giovani abbracciano la Festa".

Indimenticabile la sua felicità la sera della presentazione, il 14 giugno 2019 e l'orgoglio con il quale guardava i suoi allievi ed i lavori eseguiti. Era solita accoglierci in presidenza con sorrisi e qualche battuta che trasformavano i nostri incontri in piacevoli chiacchierate amichevoli. D'altronde aveva saputo creare un clima bellissimo in quell'istituto che era riuscita a portare ai vertici delle classifiche nazionali per risultati ottenuti. Un vero dono averLa conosciuta, un onore immenso aver avuto la Sua attenzione. Ci raccontò della Sua vita, dei Suoi studi, della Sua amata famiglia, della Sua quotidianità... era una gran Signora sempre! Ci parlò anche della Fede grande che aveva nel Signore che, siamo certi, l'ha già accolta tra le Sue braccia. Arrivederci dolcissima e carissima Preside, sarete sempre nei nostri cuori, con immensa gratitudine e stima infinita!".