Donna trovata morta a Pianura, polizia sul posto

Nuovo episodio violento a Pianura: dopo la sparatoria all'esterno di un edificio nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 14 di oggi è arrivata la segnalazione di una donna morta per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, che al momento non si sbilanciano. Sembrerebbe che la morte della donna, un'anziana di 73 anni, possa essere collegata ad una lite scoppiata verso ora di pranzo.

L'episodio è avvenuto in via Vicinale Sant'Aniello.