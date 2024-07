Addio alla dottoressa Giuliana: l'amata pediatra aveva 67 anni

Lutto a Marano per l'improvvisa e prematura scomparsa della dottoressa Giuliana del Basso. La dottoressa Del Basso aveva 67 anni e per diverso tempo ha assistito la comunità cittadina come pediatra.

La notizia della sua morte ha subito fatto il giro della città e dei comuni limitrofi. Tanti, in queste ore, stanno esprimendo la propria tristezza per la notizia con diversi messaggi sui social.

La dottoressa Del Basso viene ricordata come una persona sempre disponibile, solare e professionale.