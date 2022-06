Patrizia uccisa da un brutto male: lascia il marito e i figli

Lutto in due comunità, quella di Casoria e di Orta di Atella, per la morte prematura di Patrizia Trapani. Patrizia, 47 anni, è stata portata via da un brutto male contro la quale combatteva da tempo. I funerali si sono tenuti ieri nella chiesa di San Massimo.

Tra i tanti messaggi, sui social c'è chi scrive: "Arrivederci Patrizia, veglia sui tuoi cari. Voglio ricordarti a 40 giorni fa quando sorridendo ballavi sulle note di musica anni 90 e cercavi di coinvolgere tutti noi. Questa notizia ha stravolto tutti, sarai sempre nei nostri cuori". Patrizia lascia il marito e i figli.