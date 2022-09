Lutto per la morte improvvisa di Patrizia: aveva 61 anni

Lutto sull'isola di Ischia per la morte di Patrizia Repole. Patrizia, 61 anni, è deceduta improvvisamente all'ospedale "Rizzoli" di Lacco Ameno. La 61enne lascia il marito Luigi e i tre figli. I funerali si terranno oggi, 15 settembre, alle ore 18 presso la parrocchia di Santa Maria La Porta di Piedimonte a Barano.

L'intera comunità cittadina, in queste ore, si stringe alla famiglia colpita da questo grande dolore. Sono tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social per Patrizia, ricordata da tutti come una persona solare e sempre disponibile.