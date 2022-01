Patrizia muore a 13 anni, la mamma: "Ci hai insegnato ad amare e lottare"

Lutto a Giugliano per la morte della piccola Patrizia Calvino. La notizia della sua scomparsa, avvenuta ad appena 13 anni, ha gettato nello sconforto e nel dolore l'intera comunità cittadina. In poche ore, infatti, la notizia ha fatto il giro dell'intera provincia napoletana e sono tanti i messaggi che, in queste ore, vengono scritti per ricordarla o per esprimere vicinanza alla famiglia.

Sui social è comparso anche il messaggio della mamma Maria che insieme al padre, Vincenzo, e alla sorella Raffaella sono straziati dal dolore. "Grazie per averci insegnato ad amare e lottare", scrive Maria alla figlia. L'ultimo saluto alla piccola Patrizia avverrà oggi pomeriggio presso la Chiesa evangelica "Centro Uria", in via Madonna del Pantano.