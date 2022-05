Lutto nella famiglia Grimaldi: addio a Paola Arcidiacono

Si è spenta all'età di 88 anni Paola Arcidiacono Grimaldi, colei che dai fratelli veniva definita il perno della nota famiglia di armatori napoletani. La donna aveva svolto per tutta la vita attività di volontariato e di impegno sociale dando i natali alla fondazione Grimaldi di cui è stata presidente fino alla sua morte. Simbolo della famiglia di armatori, ha dedicato gran parte della sua esistenza ai più bisognosi provando a restituire loro qualcosa di quello che la sua famiglia aveva goduto con la propria attività centenaria.

Da tutti era considerata una donna emancipata tanto che nel dopoguerra era una delle poche a guidare la Topolino e la Vespa. Parlava inglese, francese e tedesco e a lei è stato dedicato anche un libro dalla giornalista Bianca D'Antonio dal titolo “Armatori Grimaldi – Storia di una famiglia e di un'impresa”. I funerali si svolgeranno oggi alle 11.30 nella chiesa di Santa Luisa de Marillac alla Riviera di Chiaia.

Il ricordo della fondazione Grimaldi

Su Facebook i membri della fondazione Grimaldi hanno ricordato così la loro presidente. “All'età di 89 anni, si è spenta donna Paola Grimaldi Arcidiacono, Presidente Onorario della Fondazione Grimaldi. “Per me occuparmi della Fondazione in tutti questi anni ha rappresentato la continuazione di tutto quello che ho sempre fatto nella mia vita: prendermi cura, se pur in maniera diversa, degli altri, soprattutto di quelli più poveri ed in difficoltà. A me è sempre piaciuto girare per le parrocchie, soprattutto quelle più povere e dimenticate, accogliere e condurre in porto i progetti riguardanti le periferie di Napoli e non solo e, contemporaneamente, dedicare una particolare attenzione a tutti i marittimi che si trovano in difficoltà o vivono momenti difficili o dolorosi. Questo è il sale della mia vita – commenta Paola Grimaldi – anzi, è il sorriso dei miei ultimi anni”. Queste le sue parole durante una delle rare aperture alla stampa. Rare perché ha sempre fatto del bene in silenzio. Una donna dal cuore infinito che negli anni ha seminato amore e speranza nella vita di tanti. Grazie Donna Paola, buon viaggio”.