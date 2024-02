Addio alla decana delle pizzaiole: la città piange Nonna Nunzia

Grande lutto a Castellammaere di Stabia per la morte di Nonna Nunzia, considerata la decana delle pizzaiole in città. La notizia è stata diffusa sui social dalla pagina "Stabiesi al 100%".

"Castellammare piange la scomparsa di nonna Nunzia. La prima pizzaiola di Castellammare nello storico ristorante e pizzeria La Pergola Dei limoni nell' anno 1953 in "piazza Spartaco", poi successivamente in via Marconi con il Ristorante e Pizzeria da Vittorio R.i.p".