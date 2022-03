Lutto in città, addio a nonna Margherita: aveva 105 anni

Lutto a San Giorgio a Cremano per la morte di nonna Margherita a 105 anni. Margherita Rusciano era la nonna del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. Proprio il nipote, via social, ha annunciato la scomparsa dell'amata nonna: "Dopo 105 anni la nonna ci ha lasciati".

Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia di nonna Margherita che lascia un grande vuoto nell'intera comunità cittadina. NonnaMargherita era anche molto nota sui social per le sue comparsate - nonostante l'età - ai seggi elettorali. Una persona, per tutti, dolce e perbene.