Lutto per Casa Surace, morta Nonna Rosetta: "Ci staremo accorti, tranquilla"

È stato lo stesso gruppo dei comici social di Casa Surace, su Facebook, a dare la triste notizia. Rosetta, la signora che interpretava la nonnina nei loro sketch, si è spenta. Aveva 89 anni.

"Addio nonna - scrive Casa Surace sul Facebook - Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica".

"E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort” - concludono - Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta".

Nata a San Giorgio a Cremano nel 1933, la nonnina del web aveva vissuto a Sala Consilina.

Casa Surace

Casa Surace è nata del 2015 dall’incontro tra ragazzi e ragazze di Napoli e Sala Consilina. Come factory e casa di produzione, realizza i propri progetti facendo leva su cinema, teatro e nuovi linguaggi mutuati dalla rete, mantenendo sempre il giusto equilibrio tra spontaneità, satira leggera e divertimento.

Ha totalizzato più un miliardo di visualizzazioni su Facebook e YouTube; ha collaborato con i più importanti brand nazionali e internazionali, ha pubblicato un romanzo dal titolo “Quest’anno non scendo” (2018) edito da Sperling&Kupfer e “Il Manuale del Fuorisede” (2020) edito da Panini.