Nancy portata via da un malore improvviso: aveva solo 18 anni

Lutto a Saviano per la morte improvvisa - forse causata da un malore - della 18enne Nancy Trocchia. A dare la notizia del decesso è il sindaco Vincenzo Simonelli: "Mi unisco all'immenso dolore che ha colpito le famiglie Strocchia e Ambrosino per la perdita della giovane Nancy. Non esistono parole per descrivere un destino così tragico".

"Era innamorata della vita"

Dolore anche per Domenico Ciccone, dirigente scolastico del liceo frequentato da Nancy. Questo il suo commento: "Immenso dolore, per un fiore reciso improvvisamente, nel giardino del Liceo R. Levi-Montalcini di Saviano. Nancy non era solo bellissima, aveva cuore, aveva intelligenza, era innamorata della vita e del suo mondo. Siamo affranti ed increduli, non sappiamo trovare parole per consolare i genitori e la famiglia, non abbiamo frasi per spiegare ai compagni il perché di questa tragedia. Vola alto Nancy, dal cielo più azzurro, ci guarderai sorridendo".