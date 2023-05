Monica uccisa da un brutto male, il dolore degli amici: "Addio grande guerriera"

Lutto a Portici per la prematura scomparsa di Monica De Vito. La 50enne è stata uccisa da un brutto male contro il quale combatteva da diversi anni. Monica era cancelliera al tribunale di Napoli, ma in tanti la ricordano anche per la sua partecipazione - nel 2021 - al programma "Prima appuntamento Crociera" su Real Time.

La notizia della sua morte ha sconvolto l'intera comunità cittadina. Tanti i messaggi per lei anche sui social. "Oggi una parte del mio cuore si spezza. La dottoressa MONICA DE VITO era una grande amica, una grande professionista, una di quelle persone che mi ha teso la mano all’inizio del mio percorso lavorativo insegnandomi tanto. Una grande MAMMA. Riposa in pace MONICHI’. Ti porterò sempre dentro di me", scrive Ciro.

O, ancora, c'è il messaggio di Rosa: "Una grande donna, una grande amica..... Inutile dire un altro angelo ci proteggerà da lassù.... Potevi essere un angelo cmq in terra, il destino crudele ti ha portato via dai tuoi cari, dai tuoi amici, da noi....riposa in pace grande guerriera".