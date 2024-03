E' morta la moglie di Raiz, gli Almamegretta: "Siamo sconvolti"

"Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai". E' il post con il quale su Facebook gli Almamegretta hanno voluto dare l'addio a Daniela Shualy, la moglie di Raiz (al secolo Gennaro Volpe). L'artista e attore napoletano (tra i protagonisti anche di Mare Fuori), pochi giorni fa aveva voluto dedicare alla moglie il finale di stagione della serie tv: "Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d’’e Quartieri fa ammore cu’ mme. Stasera su Rai2 h 21.00 finale di stagione per #marefuori4. La mia dedica personale va a @danielashualy, madre della mia rosa Lea e amore di una vita".

La conversione

Grazie proprio a Daniela Shualy, con la quale ha una figlia Rosa Lea, Raiz cinque anni fa si era convertito all’ebraismo. Ignote al momento le cause del decesso