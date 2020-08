La tragedia di Maya: travolta e uccisa a 15 anni su piazza Carlo III

Si chiamava Maya Gargiulo la 15enne morta la scorsa notte, investita da una Smart guidata da un 21enne, in piazza Carlo III. Una tragedia terribile: la ragazzina aveva festeggiato soltanto lo scorso 28 maggio il suo compleanno con le amiche. Una di loro, 14 anni, è salva per pochissimo. Era con lei quando Maya ha fatalmente attraversato la strada.

Per la ragazza non c'è stato nulla da fare: dopo aver sbattuto la testa prima sul parabrezza anteriore dell'auto e poi sull'asfalto, è morta sul colpo.

Le indagini

Sotto choc il guidatore, un ragazzo di 21 anni - che si è fermato insieme ad una ragazza a bordo con lui per prestare soccorso. Gli è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto, ed è stato sottoposto ai test per verificare l'eventuale consumo di alcol e droga. Per lui è scattato anche il deferimento all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di omicidio stradale.

Gli inquirenti riportano che non sono state trovate tracce di frenata sull'asfalto, e sostengono il guidatore procedesse a velocità elevata. La zona è un tratto di strada particolarmente pericoloso, con le due carreggiate divise da uno spartitraffico rialzato: le due minorenni avrebbero attraversato la prima carreggiata per poi essere travolte dalla Smart.

La salma della 15enne è a disposizione delle autorità per gli accertamenti medico-legali.